В каких случаях можно использовать словосочетание "как бы"? Можно ли заменить его ??ругими словами? Какой смысловой оттенок несет словосочетание "как бы"?
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В каких случаях можно использовать словосочетание "как бы"? Можно ли заменить его ??ругими словами? Какой смысловой оттенок несет словосочетание "как бы"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словосочетание "как бы" используется в речевых ситуациях приближенного описания, при неуверенности в точности, истинности сказанного (он как бы обиделся, осень как бы не холодная). Можно заменять "как бы" выражениями: не совсем, вроде бы, как будто, будто бы.
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