Сырьевые и энергетические базы казахстана

Гость: Гость:

Топливно-энергетические ресурс Нефть - 3,2 % (7 место в мире), газ – 1,5 %; Уголь - 3,1 % от мировых (6 место в мире);Уран - 18,9 % ( 2 место в мире).Твердые полезные ископаемые Золото – 2,7 % ( 8 место в мире