Сырьевые и энергетические базы казахстана

География
Сырьевые и энергетические базы казахстана
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Гость:
Топливно-энергетические ресурс Нефть - 3,2 % (7 место в мире), газ – 1,5 %; Уголь -  3,1  %  от мировых (6 место в мире);Уран  - 18,9 % ( 2 место в мире).Твердые полезные ископаемые Золото – 2,7 % ( 8 место в мире
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