Сырьевые и энергетические базы казахстана
География
Сырьевые и энергетические базы казахстана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Топливно-энергетические ресурс Нефть - 3,2 % (7 место в мире), газ – 1,5 %; Уголь - 3,1 % от мировых (6 место в мире);Уран - 18,9 % ( 2 место в мире).Твердые полезные ископаемые Золото – 2,7 % ( 8 место в мире
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
В каких случаях можно использовать словосочетание "как бы"? Можно ли заменить его ??ругими словами? Какой смысловой оттенок несет словосочетание "к...
Литература