Из 28 спортсменов надо выбрать капитана
Алгебра
Из 28 спортсменов надо выбрать капитана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(28-2):2=13(человек)- в каждой команде.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина аквариума прямоугольной формы 90см,ширина равна 2/3 длины,а высота составляет 5/6 ширины.найди обьем аквариума
Физика
В баллоне находится гелий, внутренняя энергия которого равна 600 Дж. Определите объем сосуда, если давление гелия в сосуде равно 20 кПа
Биология
Русский язык
Математика