Из 28 спортсменов надо выбрать капитана

Алгебра
Из 28 спортсменов надо выбрать капитана
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(28-2):2=13(человек)- в каждой команде.
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