Із 4 кг проса одержують 3 кг пшона. Скільки кг пшона вийде з 1 ц 20 кг проса Срочно
Математика
Із 4 кг проса одержують 3 кг пшона. Скільки кг пшона вийде з 1 ц 20 кг проса Срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ц 20 кг поделить на 4 кг = 120кг поделить на 4 =30 умножаем на 3кг = 90кг пшена
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