Из 8кг свежих фруктов получается 2кг 500г сухофруктов. Сколько сухофруктов получится из 152 кг свежих фруктов?

Математика
Из 8кг свежих фруктов получается 2кг 500г сухофруктов. Сколько сухофруктов получится из 152 кг свежих фруктов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 2500 : 8000= 0,310 гр  получается сухофруктов из 1 кг свежих фруктов 2) 0,310 * 152= 47,12 кг  получается сухофруктов из 152 кг свежих фруктов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Пословицы о родине (5 штук)
Ответить
Русский язык
Кто покристил киев ответ:
Ответить
Русский язык
В каких предложениях есть причастие с "НЕ" ? Негодующий старик: недопонятый вопро??: невыполненная работа: неосвещённые улицы: не возвращённая...
Ответить
Физика
В точках A B C D E F сосуда сделаны отверстия. Из каких отверстий вода будет бить под н??ибольшем давлением? Под наименьшим? Под одинаковыми давл...
Ответить
Математика
Раскрой скобки и упростите выражение:ъ 1) -(a-b)-b 2)-c+(c-d) 3)-(2.7-a)+(-a+1.8) 4)-(-6.2+а+b)-(a-b+10.9) ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить