Из 8кг свежих фруктов получается 2кг 500г сухофруктов. Сколько сухофруктов получится из 152 кг свежих фруктов?

Математика

Из 8кг свежих фруктов получается 2кг 500г сухофруктов. Сколько сухофруктов получится из 152 кг свежих фруктов?

Автор: Гость