Пословицы о родине (5 штук)
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Пословицы о родине (5 штук)
Ответ(ы):
Гость:
Жить — Родине служить.Кто за Родину горой, тот истинный герой.Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.Будь не только сыном своего отца — будь и сыном своего народа.Нет в мире краше Родины нашей.
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