В точках A B C D E F сосуда сделаны отверстия. Из каких отверстий вода будет бить под н??ибольшем давлением? Под наименьшим? Под одинаковыми давлениями?
Физика
В точках A B C D E F сосуда сделаны отверстия. Из каких отверстий вода будет бить под н??ибольшем давлением? Под наименьшим? Под одинаковыми давлениями?
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