В точках A B C D E F сосуда сделаны отверстия. Из каких отверстий вода будет бить под н??ибольшем давлением? Под наименьшим? Под одинаковыми давлениями?

Физика

В точках A B C D E F сосуда сделаны отверстия. Из каких отверстий вода будет бить под н??ибольшем давлением? Под наименьшим? Под одинаковыми давлениями?

Автор: Гость