В каких предложениях есть причастие с "НЕ" ? Негодующий старик: недопонятый вопро??: невыполненная работа: неосвещённые улицы: не возвращённая другу книга:вещи не разбросаны: статья не отредактирована:работа не сдана:ненастн...
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В каких предложениях есть причастие с "НЕ" ? Негодующий старик: недопонятый вопро??: невыполненная работа: неосвещённые улицы: не возвращённая другу книга:вещи не разбросаны: статья не отредактирована:работа не сдана:ненастный день:стекло не круглое,а прямоугольное:небольшой дом: дом не блочный а кирпичный:невесёлый клоун:путь нелёгок: комната не убрана:далеко не послушный ребёнок:не выдержанный: необходимое время на чай: не продуманный ответ,а беспорядочный.
Ответ(ы):
Гость:
Негодующий старик: недопонятый вопрос: невыполненная работа: неосвещённые улицы: не возвращённая другу книга:вещи не разбросаны: статья не отредактирована:работа не сдана:ненастный день:стекло не круглое,а прямоугольное:небольшой дом: дом не блочный а кирпичный:невесёлый клоун:путь нелёгок: комната не убрана:далеко не послушный ребёнок:не выдержанный: необходимое время на чай: не продуманный ответ,а беспорядочный.
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