В каких предложениях есть причастие с "НЕ" ? Негодующий старик: недопонятый вопро??: невыполненная работа: неосвещённые улицы: не возвращённая другу книга:вещи не разбросаны: статья не отредактирована:работа не сдана:ненастн...

Русский язык

В каких предложениях есть причастие с "НЕ" ? Негодующий старик: недопонятый вопро??: невыполненная работа: неосвещённые улицы: не возвращённая другу книга:вещи не разбросаны: статья не отредактирована:работа не сдана:ненастный день:стекло не круглое,а прямоугольное:небольшой дом: дом не блочный а кирпичный:невесёлый клоун:путь нелёгок: комната не убрана:далеко не послушный ребёнок:не выдержанный: необходимое время на чай: не продуманный ответ,а беспорядочный.

Автор: Гость