Из данных предложений выписать прилагательное в составной превосходной степени. Ель выше многих хвойных деревьев: сосны, кедра. Самые высокие ели встречаются в тайге. Правда, растут они медленнее, чем на опушке леса.
Русский язык
Из данных предложений выписать прилагательное в составной превосходной степени. Ель выше многих хвойных деревьев: сосны, кедра. Самые высокие ели встречаются в тайге. Правда, растут они медленнее, чем на опушке леса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самые высокие.Мне кажется только это.
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