Из данных предложений выписать прилагательное в составной превосходной степени. Ель выше многих хвойных деревьев: сосны, кедра. Самые высокие ели встречаются в тайге. Правда, растут они медленнее, чем на опушке леса.

Русский язык
Из данных предложений выписать прилагательное в составной превосходной степени. Ель выше многих хвойных деревьев: сосны, кедра. Самые высокие ели встречаются в тайге. Правда, растут они медленнее, чем на опушке леса.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самые высокие.Мне кажется только это.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Конь с розовой гривой почему витя не может забыть пряника бабушки
Ответить
Русский язык
1.) Найдите существительные, от которых можно образовать прилагательные с суффикс??м -н-. Работа. двор, трость, орех, радость, гора, лес, лыжи, г...
Ответить
Математика
Найдите площадь треугольника если: AB=BC=4см, AC=3см
Ответить
Математика
2-9+7пожаааааааааааааааааалуйчтаааааааа
Ответить
История
Этапы войны русско турецкой 1828 - 1829
Ответить