Из двух городов, расстояние между которыми 237 километров, одновременно на встречу друг другу выехали мотоциклист и велосипедист. Они встретились через 3 часа. Найди скорость мотоциклиста, если скорость велосипедиста равна 19 к...

Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 237 километров, одновременно на встречу друг другу выехали мотоциклист и велосипедист. Они встретились через 3 часа. Найди скорость мотоциклиста, если скорость велосипедиста равна 19 километров в час
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)237÷3=79(км/ч)-общая скорость 2)79-19=60(км/ч)-скорость мотоциклиста Выражение:237÷3-19=60(км/ч) Ответ:60 км/ч скорость мотоциклиста
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