Из двух городов, расстояние между которыми 237 километров, одновременно на встречу друг другу выехали мотоциклист и велосипедист. Они встретились через 3 часа. Найди скорость мотоциклиста, если скорость велосипедиста равна 19 к...

Математика

Из двух городов, расстояние между которыми 237 километров, одновременно на встречу друг другу выехали мотоциклист и велосипедист. Они встретились через 3 часа. Найди скорость мотоциклиста, если скорость велосипедиста равна 19 километров в час

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