Сообщение картины васнецова ( любая) и фотка!!!! помагите пожалуйста! умоляю! напишите!

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Чтобы создать на полотне образы трех богатырей, великий русский живописец Виктор Михайлович Васнецов изучил множество былин и летописей. Картину «Богатыри» Васнецов писал двадцать пять лет. И лишь в 1898 году она была выставлена для обозрения. С тех пор прошло много лет, но и сейчас не перестаешь восхищаться богатырской силой всадников, стерегущих русскую землю. Перед нами степь, таящая немало опасностей. За спинами богатырей — покрытые лесом холмы. Небо облачное, осеннее. Ветер гонит тучи, колышет пожелтевшую траву. О присутствии ветра говорят и взлохмаченные гривы коней, их хвосты. Под стать молодцам кони. Обращаешь внимание на богатырского коня Ильи Муромца. Конь косит глазом. Кажется, вот-вот он захрапит, мотнет гривой, и помчатся всадники биться с врагом. Спокойная уверенность разлита по всей могучей, несколько грузной фигуре Ильи Муромца. Илья в боевых рукавицах. На нем шлем булатный, кольчуга. С правой руки Ильи мощно свисает булава. За левым плечом его — щит, в руке — копье. Его побратимы тоже богатыри. Веришь, что эти люди защитят родную землю от врагов. Но пока, по-видимому, особой угрозы всадники не чувствуют. Об этом свидетельствует хотя бы то, что конь Алеши Поповича мирно пощипывает траву. Каким-то покоем веет от елочек в правом нижнем углу картины.