Сила тяжести дествущая на судно 100000 kH . какой объем воды вытесняет это судно?
Физика
Сила тяжести дествущая на судно 100000 kH . какой объем воды вытесняет это судно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон Архимеда - объём вошедшего тела в жидкость, равна объёму вытесненой жидкости.По формуле закона Архимедовой силы , где р - плотность вещества (кг/м³), V - объём (м³), g - ускорение свободного падения (g = 9,8 м/с² ≈ 10м/с²). Из данной формулы выражаем искомый объём: . Плотность воды 1000 кг/м³. В системе СИ: 100000 кПа = 10⁸ Па. Подставляем и вычисляем:
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