Из двух городов расстояние между которыми 363 км навстречу друг другу выехали 2 авт??мобиля Скорость одного автомобиля 57 км/ч а другого 62 км/ч. Через сколько часов пройдет их встреча? Помогите срочно!
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 363 км навстречу друг другу выехали 2 авт??мобиля Скорость одного автомобиля 57 км/ч а другого 62 км/ч. Через сколько часов пройдет их встреча? Помогите срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57+62=119 (км\час) скорость сближения 363:119=3 6\119 (часа) Ответ: 3 6\119 часа.
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