Из двух городов расстояние между которыми 363 км навстречу друг другу выехали 2 авт??мобиля Скорость одного автомобиля 57 км/ч а другого 62 км/ч. Через сколько часов пройдет их встреча? Помогите срочно!

Математика

Из двух городов расстояние между которыми 363 км навстречу друг другу выехали 2 авт??мобиля Скорость одного автомобиля 57 км/ч а другого 62 км/ч. Через сколько часов пройдет их встреча? Помогите срочно!

Автор: Гость