Из двух городов , расстояние между которыми 650км, вышли навстречу друг другу два поезда.один прошёл 250км, а другой - на 35км меньше . на каком расстояние друг от друга находятся поезда.с срочно

Математика

Из двух городов , расстояние между которыми 650км, вышли навстречу друг другу два поезда.один прошёл 250км, а другой - на 35км меньше . на каком расстояние друг от друга находятся поезда.с срочно

Автор: Гость