Из двух городов , расстояние между которыми 650км, вышли навстречу друг другу два поезда.один прошёл 250км, а другой - на 35км меньше . на каком расстояние друг от друга находятся поезда.с срочно

Математика
Из двух городов , расстояние между которыми 650км, вышли навстречу друг другу два поезда.один прошёл 250км, а другой - на 35км меньше . на каком расстояние друг от друга находятся поезда.с срочно
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)250+35=285км 2)650-285=375км между ними
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