Прочитай текст Найди и запиши одушевлённые имена существительные затем неодушев??енные вышел на поляну Медведь. На поляне лежат серыйе камени. Стал Медведь камни переворачивать. Смотрю я на Косолапова и ничего не пойму. Зачем н...
Русский язык
Прочитай текст Найди и запиши одушевлённые имена существительные затем неодушев??енные вышел на поляну Медведь. На поляне лежат серыйе камени. Стал Медведь камни переворачивать. Смотрю я на Косолапова и ничего не пойму. Зачем нужны камни сушить? Разве это грибы? Спросить бы мне. Да боязно. Не разглядит медведь меня да раздавит.Молчу и смотрю дальше.Перевернул Медведь последний камень и сунул нос в лунку. Все прояснилось. Ни камни Медведь сушит, а поживу под камнем ищет.Любит он жуков и мышей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я, косолапов, медведь, жук, мышей- одушевленные Камни,грибы,нос, лунка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы