Помогите пожалуйста сномером 1 и 2 заранее спасибо
Математика
Помогите пожалуйста сномером 1 и 2 заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5•x=70 x = 70:5 x = 14 (см) длина прямоугольника 14-5 = 9(см) длина больше ширины. 2. 5•х = 100 х=100:5 х=20 (дм) длина прямоугольника 20:5 = 4 (раза) длина больше ширины
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