Из двух городов, расстояние между которым 800км, одновременно навстречу друг другу выехали два поезда и встретились через 5часов. Скорость первого поезда 75км\ч. С какой скоростью ехал второй поезд? На каком расстоянии друг от ...
Математика
Из двух городов, расстояние между которым 800км, одновременно навстречу друг другу выехали два поезда и встретились через 5часов. Скорость первого поезда 75км\ч. С какой скоростью ехал второй поезд? На каком расстоянии друг от друга были поезда через 3часа после выхода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)75 х 5 =375 км пошёл 1 поезд 2)800 -375 =425 км прошёл 2 поезд 3)425 : 5= 85 км/ч скорость 2 поезда 4)75 +85 =160 км/ч общая скорость 5)160 х 3 =480 км на таком расстоянии были два поезда через 3 часа
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