Из двух городов, расстояние между которым 800км, одновременно навстречу друг другу выехали два поезда и встретились через 5часов. Скорость первого поезда 75км\ч. С какой скоростью ехал второй поезд? На каком расстоянии друг от ...

Математика

Из двух городов, расстояние между которым 800км, одновременно навстречу друг другу выехали два поезда и встретились через 5часов. Скорость первого поезда 75км\ч. С какой скоростью ехал второй поезд? На каком расстоянии друг от друга были поезда через 3часа после выхода?

Автор: Гость