найти первый член и разность арифметической прогрессии, если a7+a3=-8; a8-a5=-8
Алгебра
найти первый член и разность арифметической прогрессии, если a7+a3=-8; a8-a5=-8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
an = a1+(n-1)d a7 = a1+6d a3 = a1+2d a8 = a1+7d a5 = a1+4d a7+a3 = 2a1+8d = -8 a8-a5 = 3d = -8 Решим систему уравнений с 2мя неизвестными d = -8/3 2a1 - 64/3 = -8 a1 = 20/3
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