задача по физике.обмотка реостата сопротивления 84 Ом выполнена из никеливой проволоки длиной 200 м.Какова площадь поперечного сечения проволоки.?
История
задача по физике.обмотка реостата сопротивления 84 Ом выполнена из никеливой проволоки длиной 200 м.Какова площадь поперечного сечения проволоки.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=(q*L):s S=(q*L):R qникелиновой проволки =0,4ом*мм(в квадрате):м s=0,4ом*мм(в квадрате):м*200м:84ом=примерно 1 мм(в квадрате)
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