Очень срочно! Некоторое задание мастер выполняет за 20 дней, а его ученик - за 30 дней.За сколько дней они выполнят данное задание при их совместной работе?

Математика

Очень срочно! Некоторое задание мастер выполняет за 20 дней, а его ученик - за 30 дней.За сколько дней они выполнят данное задание при их совместной работе?

Автор: Гость