Очень срочно! Некоторое задание мастер выполняет за 20 дней, а его ученик - за 30 дней.За сколько дней они выполнят данное задание при их совместной работе?
Математика
Очень срочно! Некоторое задание мастер выполняет за 20 дней, а его ученик - за 30 дней.За сколько дней они выполнят данное задание при их совместной работе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мастер за 1 день выполняет 1/20 работы, ученик 1/30, вместе за 1 день они выполняют 1/20+1/30=5/60=1/12 т.е. за 12 дней
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