как опредилить падеж существительного в предложении? помогите пожалуйста

нужно найти слово,от которого зависит это существительное,и задать вопрос от этого слова к существительному.в зависимости от вопроса определить падеж

Гость: Гость:

задай вопрос от слова к которому оно относится например: решать задачу(решать что? задачу) падеж - винительный подарить подарок сыну(подарить что? подарок- винительный, подарить кому? сыну - дательный) кто?что?- именительный кого?чего? - родительный кому?чему?- дательный кого?что?- винительный кем?чем?- творительный о ком? о чем? - предложный