как опредилить падеж существительного в предложении? помогите пожалуйста

Русский язык
как опредилить падеж существительного в предложении? помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нужно найти слово,от которого зависит это существительное,и задать вопрос от этого слова к существительному.в зависимости от вопроса определить падеж
Гость:
задай вопрос от слова к которому оно относится например: решать задачу(решать что? задачу) падеж - винительный  подарить подарок сыну(подарить что? подарок- винительный, подарить кому? сыну - дательный)  кто?что?- именительный кого?чего? - родительный кому?чему?- дательный кого?что?- винительный кем?чем?- творительный о ком? о чем? - предложный 
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