Описание картины Васнецова "Аленушка"
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Описание картины Васнецова "Аленушка"
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Гость:
Картина печальная, мрачная. Вода в омуте темная, так и тянет к себе Аленушку. Даже волосы направлены вниз к воде. Глаза Аленушки неподвижные и безысходные.Еще немного и она скроется в воде. Природа отражает настроение девушки. Краски серые, зеленые и желтые. Возможно где-то прячется Баба-Яга. Деревья заботливо окружили ее, сочувствуют ей. Даже желтые листочки, подчеркивают грусть картины, ее тишину и сказочность.
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