Описание картины Васнецова "Аленушка"

Гость: Гость:

Картина печальная, мрачная. Вода в омуте темная, так и тянет к себе Аленушку. Даже волосы направлены вниз к воде. Глаза Аленушки неподвижные и безысходные.Еще немного и она скроется в воде. Природа отражает настроение девушки. Краски серые, зеленые и желтые. Возможно где-то прячется Баба-Яга. Деревья заботливо окружили ее, сочувствуют ей. Даже желтые листочки, подчеркивают грусть картины, ее тишину и сказочность.