почему в расссказе парадокс мальчики плохо спали,вскрикивали какая была к этому причина?
Литература
почему в расссказе парадокс мальчики плохо спали,вскрикивали какая была к этому причина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Накануне мальчики встретили феномена-пана Залуского,который утверждал:"Человек создан для счастья,как птица для полёта."И эта истина выглядела парадоксом в устах искалеченного человека.Мальчики впервые столкнулись с жизненными противоречиями и это заставило их повзрослеть.
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