почему в расссказе парадокс мальчики плохо спали,вскрикивали какая была к этому причина?

Гость: Гость:

Накануне мальчики встретили феномена-пана Залуского,который утверждал:"Человек создан для счастья,как птица для полёта."И эта истина выглядела парадоксом в устах искалеченного человека.Мальчики впервые столкнулись с жизненными противоречиями и это заставило их повзрослеть.