расскажите о любимом литературном герое. Нарисуйте устно его портрет. Какие его слова и поступки вам особенно понравились и почему?

История
расскажите о любимом литературном герое. Нарисуйте устно его портрет. Какие его слова и поступки вам особенно понравились и почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
когда мы говорим об изображении человека в произведении .то мы пользуемся терминами:литературный герой,характер.образ.герой призведения или литературный герой,-это действующее лицо,персонаж, созданный автором средствами языка для изображения картины жизни. вот напримиер пушкинский Пугачев из Капитанской дочки-вожатый,предводитель крестьянского восстания,личность яркая, исключительная, в которой воплощены черты,свойственные всему народу.  слова Пугачева:"кто из моих людей смеет обижать сироту?будь он семи пядень во лбу,а от суда моего не уйдет"это речь справедливого царя,который защищает сироту и карает виновного,кем бы тот ни был.Самозванство Пугачева не просто ложь,а попытка осуществить мечту о справедливой власти,дать людям то, чего не дает законная власть.
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