какая масса железа сгорает в 5,6л кислорода. пожалуйста решите.
Химия
какая масса железа сгорает в 5,6л кислорода. пожалуйста решите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение реакции: 4Fe + 3O2 ==> 2Fe2O3 найдем объем кислорода: V (O2) = 22,4 л/моль*3моль = 67,2 л найдем молярную массу железа: M (Fe) = 56 г/моль найдем массу железа: m(Fe) = 56 г/моль*4 моль = 224 г ==> 224 г * 5,6 л/67,2 л = 18,6 г
Гость:
4Fe + 3O2 = 2Fe2O3 V(O2) = 22,4 * 3 = 67,2л M (Fe) = 56 m(Fe) = 56 * 4 =224= 224 *5,6РАЗДЕЛИТЬ НА 67,2 = 18,6Г железа
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