составьте и запишите предложения со словами:помимо уроков;даже валера

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составьте и запишите предложения со словами:помимо уроков;даже валера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
помимо уроков у Ирины было много других забот. Сегодня 7 мая, День  мальчиков все пришли в парадной форме и как ни странно но даже валера был нарядно одет 
Гость:
помимо  уроков   у  меня было  много других  забот Даже  Валера  не  был  таким   скромным  ,  как  ты  
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