составьте и запишите предложения со словами:помимо уроков;даже валера
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составьте и запишите предложения со словами:помимо уроков;даже валера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
помимо уроков у Ирины было много других забот. Сегодня 7 мая, День мальчиков все пришли в парадной форме и как ни странно но даже валера был нарядно одет
Гость:
помимо уроков у меня было много других забот Даже Валера не был таким скромным , как ты
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