Фермер уменьшил во второй год посевную площадь под рожь на шестую часть, а в третий год он увеличил ее на шесту чать. Как изменилась посевная площадь под картофель в третий год в сравнении с первым годом. Участок - квадрат...
Математика
Фермер уменьшил во второй год посевную площадь под рожь на шестую часть, а в третий год он увеличил ее на шесту чать. Как изменилась посевная площадь под картофель в третий год в сравнении с первым годом. Участок - квадрат со сторонами по 3 см 1 год 2 год 3 год
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 год: 3х3=9 см^2 2 год: 9:6=1,5 (см^2), 9-1,5=7,5 (СМ^2) 3 год: 7,5:6=1,25 (СМ^2). 7,5+1,25=8, 75 (СМ^2) Итого: 9-8,75=0,25 (см^2). Ответ: площадь умешьнилась на 0,25 см^2.
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