Фермер уменьшил во второй год посевную площадь под рожь на шестую часть, а в третий год он увеличил ее на шесту чать. Как изменилась посевная площадь под картофель в третий год в сравнении с первым годом. Участок - квадрат...

Математика

Фермер уменьшил во второй год посевную площадь под рожь на шестую часть, а в третий год он увеличил ее на шесту чать. Как изменилась посевная площадь под картофель в третий год в сравнении с первым годом. Участок - квадрат со сторонами по 3 см 1 год 2 год 3 год

Автор: Гость