Закончите уравнение химических реакций. б) Mg + H2So4 - ??? в) Аl+ H2SO4 - ??? Г) CuO + Al - ??? д) Fe2O3 + Mg - ???
Химия
Закончите уравнение химических реакций. б) Mg + H2So4 - ??? в) Аl+ H2SO4 - ??? Г) CuO + Al - ??? д) Fe2O3 + Mg - ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2↑ 2Al + 3H2SO4(разб.) = Al2(SO4)3 + 3H2↑ 3CuO + 2Al = 3Cu + Al2O3 Fe2O3 + Mg = Mg2O3 + 2Fe
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