В прямоугольном треугольнике биссектриса прямого угла делит гипотенузу в соотношении 1:2. В каком отношении делит гипотенузу опущенная на нее высота?
Геометрия
В прямоугольном треугольнике биссектриса прямого угла делит гипотенузу в соотношении 1:2. В каком отношении делит гипотенузу опущенная на нее высота?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рассмотрим треугольники образованные из прямоугольного, разделенные лучом 45 градусов по теореме синусов запишем соотношение сторон в треугольниках и выразим через синусы получим tg(a) = 1/2 где а - меньший угол в исходном треугольнике рассмотрим прямоугольные треугольники образованные из исходного прямоугольного, разделенные высотой. из подобия находим, что искомое соотношение равно tg(a)*tg(a) получим ответ = 1:4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
13.Придумай и напиши страшную-страшную сказку с хорошим концом .Начни её так: once upon a time an ugly green crocodile decided to eat a little monkey.
Математика
Фермер уменьшил во второй год посевную площадь под рожь на шестую часть, а в третий год он увеличил ее на шесту чать. Как изменилась посевная площа...
Литература
Английский язык