объясните устройство англиканской церкви укажите её отличия от католической
Обществознание
объясните устройство англиканской церкви укажите её отличия от католической
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В англиканской церкви главой был король, а не папа, как в католической. Англиканская церковь отобрала богатства у католической церкви и закрыла многие монастыри. Католическая цековь больше давала, а англиканская только отобирала и король присваивал всё имущество себе. В англиканской церкви папство было отвергнуто. Англиканская церковь способствовала укреплению абсотюлитзма. А ещё в Англиканской церкви священослужитеей назначл сам король.....ну и всё вроде бы.
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