приведите к знаменателю 60 дробь 1)2:3 2)1:4 3)2:5 4)7:12 5)4:15 6)9:20

Математика
приведите к знаменателю 60 дробь 1)2:3 2)1:4 3)2:5 4)7:12 5)4:15 6)9:20
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/3 = 20/60 1/4 = 15/60 2/5 = 24/60 7/12 = 35/60 4/15 = 16/60 9/20 = 27/60
Гость:
1) 2/3 , 1/4, 2/5, 7,12, 4/15, 9/20    40/60, 15/60, 24/60, 35/60, 16/60, 27/60
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