Двое играют в кости. Они по разу бросают игральный кубик. Выигрывает тот, у кого больше очков. Если выпадет поровну, то ничья. Первый бросил кубик, и у него выпало 4. Найти вероятность того, что он выиграет.
Алгебра
Двое играют в кости. Они по разу бросают игральный кубик. Выигрывает тот, у кого больше очков. Если выпадет поровну, то ничья. Первый бросил кубик, и у него выпало 4. Найти вероятность того, что он выиграет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первый выиграет если при броске второго выпадет на кубике число меньшее за 4, то есть либо 1, либо 2, либо 3 (всего 3 благопритяных случая) количевство возможных событий 6(выпадет либо1, либо 2, либо 3, либо 4, либо 5, либо 6) поэтому вероятность победы первого игрока равна 3/6=0.5 ответ: 0.5
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