Двое играют в кости. Они по разу бросают игральный кубик. Выигрывает тот, у кого больше очков. Если выпадет поровну, то ничья. Первый бросил кубик, и у него выпало 4. Найти вероятность того, что он выиграет.

Алгебра

Двое играют в кости. Они по разу бросают игральный кубик. Выигрывает тот, у кого больше очков. Если выпадет поровну, то ничья. Первый бросил кубик, и у него выпало 4. Найти вероятность того, что он выиграет.

Автор: Гость