Агент по продаже недвижимости продал две квартиры. За одну он получил прибыль 20%, а за другую - в размере 30%. Его общая прибыль составила 24% от стоимости квартир, по которой он их приобрел. Найдите отношение цены, уплаченной...

Математика

Агент по продаже недвижимости продал две квартиры. За одну он получил прибыль 20%, а за другую - в размере 30%. Его общая прибыль составила 24% от стоимости квартир, по которой он их приобрел. Найдите отношение цены, уплаченной агентом за первую квартиру, к цене, уплаченной им за вторую квартиру.

Автор: Гость