Агент по продаже недвижимости продал две квартиры. За одну он получил прибыль 20%, а за другую - в размере 30%. Его общая прибыль составила 24% от стоимости квартир, по которой он их приобрел. Найдите отношение цены, уплаченной...
Математика
Агент по продаже недвижимости продал две квартиры. За одну он получил прибыль 20%, а за другую - в размере 30%. Его общая прибыль составила 24% от стоимости квартир, по которой он их приобрел. Найдите отношение цены, уплаченной агентом за первую квартиру, к цене, уплаченной им за вторую квартиру.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x - цена за первую квартиру у - за вторую 0,2х+0,3у=0,24(х+у) 0,2х+0,3у=0,24х+0,24у 0,06у=0,04х 3у=2х х/у=3/2
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