площадь описанная около правильного четырехугольника равна 25 а длина этой окружности равна

Геометрия
площадь описанная около правильного четырехугольника равна 25 а длина этой окружности равна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
условие неполное предложу свое площадь правильного четырехугольника равна 25 найти длину этой окружности, описанной около  правильного четырехугольника ******************* S = 25 a = корень( S ) = 5 R = a / корень(2) = 5 / корень(2) длинa  окружности l=2*pi*R = pi * 5 * корень(2)
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