Упростите выражение (m+n)^+(m-n)^/m^+n^ и найдите его значение при m= корень квадратный из 7 n= 1 11/3

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если я правильно поняла, знак ^ - єто вторая степень ((m+n)^2+ (m-n)^2)/ (m^2+n^2)= =(m^2+2mn+n^2+m^2-2mn+n^2)/(m^2+n^2)= (2*(m^2+n^2))/(m^2+n^2)=2 при любых m и n, в частности при при m= корень квадратный из 7 n= 1 11/3 з.і. если не так поняла условие, напиши в ЛС...исправим*