За первую неделю бригада выполнила 1/5 всей работы по строительству дома,а за вторую -11/20 всей работы.Какую часть работы осталось выполнить бригаде.
Математика
За первую неделю бригада выполнила 1/5 всей работы по строительству дома,а за вторую -11/20 всей работы.Какую часть работы осталось выполнить бригаде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если за первую неделю было сделано 1/5 значит за две недели, выполнено было 1/5+ 11/20=15/20 1-15/20=5/20 следовательно осталось выполнить 1/4 задания
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