просклоняйте мне пожалуйста слова беседка , окно , отец , осень .
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просклоняйте мне пожалуйста слова беседка , окно , отец , осень .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
беседка беседки беседке беседку беседкой о беседке окно окна окну окно окном об окне
Гость:
И.п. беседка Р. беседки Д. беседке В. беседку Т. беседкой П. о беседке И.п. окно Р.окна Д. окну В. окно Т. окном П. об окне И.п. отец Р. отца Д. отцу В. отца Т. отцом П. об отце И.п. осень Р. осени Д. осени В. осень Т. осенью П. об осени
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