Обьем конуса равен 6см^3. Чему равен обьем цилиндра, который имеет такое же основание и такую же высоту, как и данный конус?
Алгебра
Обьем конуса равен 6см^3. Чему равен обьем цилиндра, который имеет такое же основание и такую же высоту, как и данный конус?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]V=\frac{1}{3}\pi*r^2*h[/latex] - объем конуса [latex]V=\pi*r^2*h[/latex] - объем цилиндра Vц = 3Vкон Vц = 3*6 = 18см^3
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