Обьем конуса равен 6см^3. Чему равен обьем цилиндра, который имеет такое же основание и такую же высоту, как и данный конус?

Алгебра

Обьем конуса равен 6см^3. Чему равен обьем цилиндра, который имеет такое же основание и такую же высоту, как и данный конус?

Автор: Гость