Из двух клубков никот связали 3 шапочки. Сколько шапочек можно связать из 10 таких же клубков?

Математика
Из двух клубков никот связали 3 шапочки. Сколько шапочек можно связать из 10 таких же клубков?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ 15 Из 1 клубка связали 1,5 шапок следовательно умножаем 1,5 на 10 получаем 15
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