Из двух клубков никот связали 3 шапочки. Сколько шапочек можно связать из 10 таких же клубков?
Математика
Из двух клубков никот связали 3 шапочки. Сколько шапочек можно связать из 10 таких же клубков?
Ответ(ы):
Гость:
Ответ 15 Из 1 клубка связали 1,5 шапок следовательно умножаем 1,5 на 10 получаем 15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в продуктовый магазин 18 ящиков с огурцами по 20 кг в каждом и 27 таких же ящиков поми??оров.Сколько всего кг овощей привезл в магазин? составь чис...