Из двух населенных пунктов, расстояние между которыми 42 км, одновременно навстречу друг другу вышли два лыжника. Первый шел со скоростью 9 км/ч, а второй 12 км/ч. Через сколько часов они встретились??

Математика
Из двух населенных пунктов, расстояние между которыми 42 км, одновременно навстречу друг другу вышли два лыжника. Первый шел со скоростью 9 км/ч, а второй 12 км/ч. Через сколько часов они встретились??
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Через 2 часа, т.к. состави уравнение 42=9х+12х. за х взяли время 42=21х х=2 все залача решена
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