Из двух населенных пунктов, расстояние между которыми 42 км, одновременно навстречу друг другу вышли два лыжника. Первый шел со скоростью 9 км/ч, а второй 12 км/ч. Через сколько часов они встретились??

Математика

Из двух населенных пунктов, расстояние между которыми 42 км, одновременно навстречу друг другу вышли два лыжника. Первый шел со скоростью 9 км/ч, а второй 12 км/ч. Через сколько часов они встретились??

Автор: Гость