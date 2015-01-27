Помогите придумать придложения со словами парИть и пАрить
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Помогите придумать придложения со словами парИть и пАрить
Ответ(ы):
Гость:
птица парила в воздухе парили голову
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