Помогите пожалуйста ! Какое максимальное число кубиков со стороной 3 можно помес??ить внутрь прямоугольного параллелепипеда с размерами 11x20x16 (ребра всех кубиков параллельны ребрам параллелепипеда) ?

Геометрия

Помогите пожалуйста ! Какое максимальное число кубиков со стороной 3 можно помес??ить внутрь прямоугольного параллелепипеда с размерами 11x20x16 (ребра всех кубиков параллельны ребрам параллелепипеда) ?

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