На изготовление 4 скворечников израсходовали 48 гвоздей поровну на каждый сквореч??ик. сколько гвоздей надо на изготовление 6 таких скворечников?

Математика
На изготовление 4 скворечников израсходовали 48 гвоздей поровну на каждый сквореч??ик. сколько гвоздей надо на изготовление 6 таких скворечников?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
48:4=12 гвоздей на скворечник 12*6=72 гвоздя на 6 с кворечников
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