На изготовление 4 скворечников израсходовали 48 гвоздей поровну на каждый сквореч??ик. сколько гвоздей надо на изготовление 6 таких скворечников?

Математика

На изготовление 4 скворечников израсходовали 48 гвоздей поровну на каждый сквореч??ик. сколько гвоздей надо на изготовление 6 таких скворечников?

Автор: Гость