Почему маршрут беспосадочного перелёта из москвы в ванкувер в 1936 году проходил через северный полюс

Гость: Гость:

Для начала, такой маршрут - гарантия, что он был действительно беспосадочным. Потом, это демонстрация возможностей нашей авиации в тяжелейших условиях. других полетов тоже было много, например, тот же Чкалов до этого летал без посадки на Дальний Восток больше 9000км, гораздо дальше, чем в Канаду через полюс вообще-то это не просто полеты - это и демонстрация возможностей. Если Чкалов долетел - значит завтра и целый флот может выскочить с севера и разбомбить любой город.