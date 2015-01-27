Вика купила 8 кг конфет по90 рублей .за килограмм.сколько килограммов конфет по60 ру??лей .за клигромм она сможет купить за эти же деньги?

Математика

Вика купила 8 кг конфет по90 рублей .за килограмм.сколько килограммов конфет по60 ру??лей .за клигромм она сможет купить за эти же деньги?

Автор: Гость