Вика купила 8 кг конфет по90 рублей .за килограмм.сколько килограммов конфет по60 ру??лей .за клигромм она сможет купить за эти же деньги?

Математика
Вика купила 8 кг конфет по90 рублей .за килограмм.сколько килограммов конфет по60 ру??лей .за клигромм она сможет купить за эти же деньги?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8*90=720 (руб) - потратила Вика 720:60=12 (кг) - она сможет купить за 60 руб
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