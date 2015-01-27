Стих про зиму очень нужен до 27.01.2015 пожалуйста

Гость: Гость:

Светло-пушистая, Снежинка белая, Какая чистая, Какая смелая! Дорогой бурною Легко проносится, Не в высь лазурную, На землю просится. Лазурь чудесную Она покинула, Себя в безвестную Страну низринула. В лучах блистающих Скользит, умелая, Средь хлопьев тающих Сохранно-белая. Под ветром веющим Дрожит, взметается, На нем, лелеющем, Светло качается. Его качелями Она утешена, С его метелями Крутится бешено. Но вот кончается Дорога дальняя, Земли касается, Звезда кристальная. Лежит пушистая, Снежинка смелая. Какая чистая, Какая белая! ***Константин Бальмонт