Стих про зиму очень нужен до 27.01.2015 пожалуйста

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Стих про зиму очень нужен до 27.01.2015 пожалуйста
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Автор: Гость
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Светло-пушистая,             Снежинка белая, Какая чистая,             Какая смелая! Дорогой бурною             Легко проносится, Не в высь лазурную,             На землю просится. Лазурь чудесную             Она покинула, Себя в безвестную             Страну низринула. В лучах блистающих             Скользит, умелая, Средь хлопьев тающих             Сохранно-белая. Под ветром веющим             Дрожит, взметается, На нем, лелеющем,            Светло качается. Его качелями            Она утешена, С его метелями           Крутится бешено. Но вот кончается             Дорога дальняя, Земли касается,             Звезда кристальная. Лежит пушистая,             Снежинка смелая. Какая чистая,             Какая белая! ***Константин Бальмонт

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