У многих собак на ошейниках висели золотые и серебрянные медали. Синтаксический разбор предложениня

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У многих собак на ошейниках висели золотые и серебрянные медали. Синтаксический разбор предложениня
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