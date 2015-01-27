У многих собак на ошейниках висели золотые и серебрянные медали. Синтаксический разбор предложениня
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У многих собак на ошейниках висели золотые и серебрянные медали. Синтаксический разбор предложениня
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