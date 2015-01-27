Решение задачи (ТОЛЬКО ПО ДЕЙСТВИЯМ!): Расстояние между двумя станциями 784 км. Одно??ременно вышли навстречу друг другу с этих станций два поезда. Они встретились через 8 часов. Найдите скорость каждого поезда,скорость первая ...

Математика

Решение задачи (ТОЛЬКО ПО ДЕЙСТВИЯМ!): Расстояние между двумя станциями 784 км. Одно??ременно вышли навстречу друг другу с этих станций два поезда. Они встретились через 8 часов. Найдите скорость каждого поезда,скорость первая на 10км/ч больше скорости второго. (ПЛИЗ ПОМОГИТЕ :С)

Автор: Гость