Из двух посёлков ,расстояние между которыми 2 км ,выехали одновременно навстречу друг другу два всадника . первый ехал со скоростью 200 м в минуту .а второй проезжал каждую минуту на 100 м больше.через сколько минут они встрети...
Математика
Из двух посёлков ,расстояние между которыми 2 км ,выехали одновременно навстречу друг другу два всадника . первый ехал со скоростью 200 м в минуту .а второй проезжал каждую минуту на 100 м больше.через сколько минут они встретились ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200+100=300 м 2 всадник 300+200=500 м вместе 2000÷500=4 мин они встретились
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значение выражения 1)18x2если что то 2 это маленькая.если x=-1/9 3)(x+y)4 она маленькая.если x=-0,9 , y=0,8
Английский язык
Математика