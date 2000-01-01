Из двух посёлков ,расстояние между которыми 2 км ,выехали одновременно навстречу друг другу два всадника . первый ехал со скоростью 200 м в минуту .а второй проезжал каждую минуту на 100 м больше.через сколько минут они встрети...

Математика

Из двух посёлков ,расстояние между которыми 2 км ,выехали одновременно навстречу друг другу два всадника . первый ехал со скоростью 200 м в минуту .а второй проезжал каждую минуту на 100 м больше.через сколько минут они встретились ?

Автор: Гость