Назовите триграмма образующие класс Птицы . назовите основные отличия представителей

Гость: Гость:

Африканский страус — самая крупная современная птица высотой до 3 м и массой около 90 кг. Ноги двупалые. Гнездо на земле в ямке устраивает самец. Затем несколько самок откладывают в него по семь-восемь яиц. В гнезде бывает до 50 яиц, каждое массой около 1,5 кг. Насиживают яйца: самец — ночью, а самки — попеременно днем в течение 6-7 недель. В Южной Америке живут два вида нанду, в Австралии — эму и казуары. Они меньших размеров, чем африканский страус, трехпалые. Самые мелкие из страусовых птиц — киви массой 2-3 кг обитают в Новой Зеландии. Из-за сведения лесов и вырубки кустарников численность киви резко сократилась. Сейчас киви — национальная эмблема Новой Зеландии. Эта птица взята под охрану. Страусов разводят на фермах, получают от них мясо, яйца, перья.Пингвины включают 17 видов. По внешнему облику и чертам строения пингвины очень своеобразны . Все тело их равномерно покрыто перьями. Жесткие перья с расширенными уплощенными стержнями и небольшими опахалами плотно, черепицеобразно налегают друг на друга. Передние конечности видоизменены в крылья-ласты, ноги сдвинуты назад. По суше пингвины передвигаются в вертикальном положении. Этому способствует короткий хвост, на который птицы опираются. Пингвины: 1 — императорский; 2 — Адели; 3 — золотоволосый; 4 — антарктическийКормятся пингвины в море, добывая мелких рыб, моллюсков, ракообразных, прекрасно плавая и ныряя. Основными органами движения в воде служат крылья-ласты, а ноги, имеющие перепонки, выполняют роль рулей. В воде проводят много времени, даже окраска тела у пингвинов похожа на водных обитателей: нижняя сторона — светлая, верхняя — темная. В воде могут развивать скорость до 30 км/ч. Распространены только в Южном полушарии: от тропиков до Антарктиды.Самый крупный в надотряде — императорский пингвин высотой около 120 см, массой около 45 кг. Он гнездится на льдах у берегов Антарктиды. При насиживании единственное яйцо помещает на лапы и прикрывает сверху складкой кожи.Типичные птицы включают большинство современных видов птиц. В основном это летающие птицы, поэтому у них хорошо выражены приспособления к полету. Особенности их строения и биологии описаны в общей характеристике класса птиц. Распространены они по всему земному шару. В России встречаются представители 18 систематических групп (соколо-образные, гусеобразные, совообразные, дятлообразные, воробьинообразные и др.) — всего 720 видов . Они принадлежат к различным экологическим группам.Орел беркутВ зависимости от характера пищи у птиц по-разному развиты клювы и конечности. Так, у насекомоядных синиц, пищух, корольков, пеночек тонкие заостренные клювы, позволяющие доставать насекомых из расщелин коры, схватывать их с листьев, доставать из чешуек шишек. Острые коготки и длинные пальцы позволяют этим птицам удерживаться на ветках.Всем знаком яркий большой пестрый дятел. У него прочный долотообразный клюв. Им дятел раздалбливает поврежденную личинками насекомых древесину, находит личинок, нанизывает их на кончик длинного тонкого и жесткого языка и поедает. В зимнее время дятел питается семенами хвойных растений. Помещает шишку в расщелину ствола, так называемую «кузницу», точными ударами разбивает чешуи и достает семена. Обработав таким образом шишку, дятел приносит новую.